Campania, da domani scatta la zona rossa: ecco le principali limitazioni e chiusure

Da domani domenica 15 novembre, Campania e Toscana entreranno a far parte delle regioni in zona rossa: il livello di rischio più elevato tra quelli indicati dal governo nel suo ultimo Dpcm, dove rientrano già Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria e la provincia autonoma dell'Alto Adige. La decisione, presa in base a 21 indicatori, arriva dopo giorni nei quali è aumentato il numero dei contagi in Campania — ma soprattutto il livello di occupazione dei posti letto negli ospedali — raggiungendo livelli di assoluta preoccupazione.

Di seguito le principale regole che saranno dunque in vigore in Campania e Toscana, al netto di eventuali ordinanze regionali o comunali, riportate dal Corriere della Sera:



- sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, salvo i casi di necessità, urgenza, motivi di salute, lavoro e istruzione)

- sarà vietato ogni spostamento anche all’interno del territorio stesso (sempre fatte salve le esigenze viste qui sopra).

-saranno chiusi i negozi al dettaglio, tranne alimentari, farmacie, edicole e altri negozi (qui trovate l’elenco completo delle attività che possono rimanere aperte);

- saranno chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto

- saranno sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto

- sarà consentito uscire per fare una passeggiata in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina;

- sarà consentito uscire di casa per fare attività sportive in forma individuale (corsa, bicicletta, etc)