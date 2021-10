Campania, De Luca: "Aumento contagi preoccupante, tasso positività salito al 4,4%!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta social del venerdì si è detto preoccupato per un aumento contagi: "Abbiamo un aumento di contagi che non ha una ricaduta sui ricoveri, ma è un dato che deve cominciare a preoccuparci. Nella settimana fra il 9 e il 15 ottobre abbiamo avuto 1.723 positivi, mentre in quella appena terminata ce ne sono 500 in più. Il dato preoccupante è questo, passiamo da un tasso di positività del 3,4% ad uno del 4,4%. C'è dunque una tendenza lenta, ma percepibile, di aumento contagi".