Campania, De Luca: "Vogliamo riaprire i ristoranti dal 26, ma non col coprifuoco! Lasciamoli aperti fino alle 23!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, si è così espresso in merito alle possibili riaperture delle attività dal 26 aprile nel corso della sua consueta diretta social del venerdì: "Decidiamo di aprire le attività dopo il 26, ma si può dire ai ristoratori che si apre fino alle 22? Manteniamo il coprifuoco alle 22, ma se non vogliamo prenderli in giro è ragionevole lasciarli aperti fino alle 23, con rientro a casa entro le 23:30 e magari scontrino da esibire alle forze dell'ordine. Poi tutto chiuso, anche se mancano i controlli: l'Italia resta abbandonata a se stessa: "