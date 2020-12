Campania zona arancione, cosa cambia? Bar, negozi, spostamenti: tutte le novità

La Campania è in zona arancione, cosa cambia per la nostra regione? Sarà possibile muoversi all'interno del proprio Comune di residenza senza necessità dell'autocertificazione. Resta il divieto di spostamento tra un Comune e l'altro, o tra una Regione e l'altra, senza comprovate esigenze lavorative o di salute. Gli spostamenti, riporta Fan Page, devono sempre essere effettuati nel rispetto del coprifuoco vigente su tutto il territorio nazionale, che ricordiamo è in vigore dalle 22 alle 5.

La zona arancione in Campania consente anche la riapertura di tutti i negozi al dettaglio, anche di quelli che mettono in vendita dunque beni considerati non di prima necessità. Ancora chiusi, invece, bar e ristoranti: per queste attività è consentito soltanto l'asporto (fino alle ore 22) e il delivery.