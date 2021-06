Controlli anti-Covid, a Posillipo interrotta una festa in terrazza e sanzionate 96 persone

La scorsa notte a Napoli gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in via Manzoni per la segnalazione di una festa in corso. I poliziotti hanno udito musica ad altissimo volume provenire da una terrazza, sul posto hanno accertato che vi erano numerosissime persone, tutte prive della mascherina e assembrate. Novantasei persone tra i 20 e i 37 anni sono state sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, uno di loro è stato denunciato per rifiuto di fornire le proprie generalità.