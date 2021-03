Coronavirus, controlli anti-Covid ai baretti di Chiaia e sul lungomare: scattano le multe

Domani scatta la zona rossa in Campania e già nella giornata di ieri si sono intensificati i controlli anti-Covid per le strade di Napoli. Nella zona dei 'baretti' nel quartiere Chiaia e sul lungomare, a via Partenope, la polizia ha identificato ieri 204 persone. Cinque di queste sono state sanzionate per la non osservanza delle misure anti-Covid, non indossavano la mascherina e non rispettavano il distanziamento sociale.