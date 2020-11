Coronavirus, oggi 3.900 casi in Campania. De Luca: "Cala percentuale sui tamponi, speriamo sia tendenza"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla situazione Covid-19: "In questa settimana ci sono stati attacchi e sciacallaggio nei confronti della Campania e della sua sanità, noi dobbiamo avere la forza di andare avanti e lavorare. I dati sanitari di oggi raccontano di 3.900 nuovi contagi con una percentuale del 16,5% su 25.000 tamponi. Da qualche giorno la percentuali di positivi sui tamponi effettuati scende leggermente, speriamo si mantenga questa tendenza. Per quanto riguarda le terapie intensive al momento ci sono 190 ricoverati su 650 posti disponibile, con un tasso di occupazione pari al 27% delle terapie intensive. Inoltre abbiamo oltre 500 posti letto disponibili per pazienti Covid. La Campania resta la regione col tasso di mortalità più basso".