Covid, dal 15 gennaio può arrivare una zona bianca: ecco cosa comporterebbe

La Befana non sarà per gli italiani il giorno della liberazione da divieti e restrizioni. Lo riporta il Corriere.it, che spiega come Il 9 e 10 gennaio tutto il Paese potrebbe tornare in fascia arancione, come nei giorni feriali del periodo natalizio.

Il Governo, si legge, starebbe pensando poi ad un'ulteriore novità: dal 15 gennaio sarà probabilmente introdotta una «zona bianca» che consentirà di far ripartire tutte le attività, palestre, cinema e teatri compresi. È stato il ministro Dario Franceschini a proporre questo cambiamento 'per dare una nuova speranza ai cittadini', trovando subito l’appoggio del titolare della Giustizia Alfonso Bonafede.