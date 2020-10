Covid, in Campania +21 persone in terapia intensiva in 24h: in 10 giorni impennata di ricoveri

La situazione Covid in Italia e in particolar modo in Campania continua a preoccupare: il 19 ottobre, era un lunedì, i posti in terapia intensiva occupati erano 85 su 113 (ne sarebbero diventati 227 il giorno dopo). Oggi, dieci giorni più tardi, sono 164 le persone in rianimazione sui soliti 227 letti a disposizione. Un dato allarmante, se si considera che tra ieri e oggi i nuovi ricoveri in intensiva sono stati 21. Questo, più d'altri, è un numero indicativo e preoccupante: vuol dire che presto ci sarà bisogno di nuove terapie intensive e quelle che oggi ci sono non si svuotano, anzi sono sempre più affollate.