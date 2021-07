De Luca annuncia: "In Campania obbligo di mascherina all'aperto, densità è alta"

"Abbiamo mantenuto l'obbligo di mascherina in Campania perché abbiamo uno dei focolai della variante delta, l'altro è in Lombardia. La Campania ha un'alta densità abitativa, l'area metropolitana di Napoli ha la densità la più alta d'Italia e la variante delta è aggressiva sui giovani e noi abbiamo una popolazione giovane alta. Per questo qui resta l'obbligo di mascherina". Lo ha detto il governatore della Regione Campana Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook del venerdì.