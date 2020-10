De Luca attacca il Governo: "Situazione aggravata per i suoi ritardi". Poi la retromarcia sul lockdown

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì si è lasciato andare anche ad un attacco al Governo, oltre che soffermarsi sull'ipotesi di un lockdown paventata la scorsa settimana: "Il Governo si porta dietro fortissimi ritardi sulle decisioni fatte con la logica del 'mezzo mezzo' che scontenta tutti e non risolve problemi, la situazione si è aggravata anche per questo. E' stata sottovalutata la pesantezza dell'epidemia oggi. Non si può ascoltare il ministro dell'Istruzione che ripete a pappagallo di tenere aperto tutto.Lockdown? Le uniche misure efficaci sono quelle nazionali".