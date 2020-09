De Luca spazza via i dubbi: "Il 24 la scuola in Campania ricomincia"

"Il 24 la scuola ricomincia". Parola del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del cantiere per i lavori di riqualificazione della Zona Industriale di Salerno. "Il nostro rinvio di 10 giorni - si legge sul sito dell'Ansa - nasce per ragioni molto semplici: non avevamo certezza per la fornitura dei banchi singoli, per la fornitura delle mascherine, per il numero dei docenti disponibili, per il numero dei supplenti, per il numero degli insegnanti di sostegno, per le aule disponibili per gli alunni".