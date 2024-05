Dir. osservatorio vesuviano: "Terremoto di 4,4, il più grosso degli ultimi 40 anni"

Il direttore dell'osservatorio vesuviano è intervenuto ai microfoni di Canale 8 a seguito delle forti scosse di terremoto verificatesi in serata

Mauro Antonio Di Vito, direttore dell'osservatorio vesuviano, è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso de Ne Parliamo il Lunedì, a seguito delle forti scosse di terremoto verificatesi in serata: "Sismicità incrementata negli ultimi giorni, ce lo aspettavamo. La scossa di oggi di magnitudo 4.4 è l’evento più grosso degli ultimi 40 anni. Ci aspettiamo altre scosse, sulla magnitudo e sul quando non possiamo dire nulla. Stiamo osservando gli altri parametri come le deformazioni del suolo e non risultano novità, si stanno rispettando le previsioni. I terremoti sono stati 1250 nel mese di aprile, si è raggiunto i livelli di settembre dell’anno scorso quando si ebbe il terremoto più forte di 4.2, non molto distante da quello di oggi".

La serie di scosse di terremoto ai Campi Flegrei registrate stasera hanno destato molta paura e preoccupazione in città. Infatti soprattutto la scossa più forte, quella di magnitudo 4,4, avendo una profondità di un solo chilometro è stata avvertita in maniera molto forte anche al di fuori della zona flegrea. Sui social ci sono diversi video che hanno catturato gli effetti causati dal sisma, come in un supermercato a Pozzuoli dove si sono ribaltati degli scaffali e gli oggetti in esso contenuti.