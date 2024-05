Paura ai Campi Flegrei: forti scosse di terremoto avvertite anche in città

La terra torna a tremare e spaventare la popolazione dei Campi Flegrei. In serata si sono verificate diverse scosse di terremoto, di cui una molto forte

La terra torna a tremare e spaventare la popolazione dei Campi Flegrei. In serata i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato una scossa di terremoto molto forte alle ore 19.51 di magnitudo 4,4. La profondità con cui si è verificata è di un solo chilometro, per questo è stata avvertita in maniera pesante non solo nella zona flegrea ma anche a Napoli città e in alcune province. Si sono poi susseguite altre quattro scosse in sei minuti.

Spuntano anche le testimonianze social dell'entità della scossa e dei danni causati del terremoto in alcune zone. Un esempio è il ribaltamento di diversi scaffali in un supermercato di Pozzuoli. Di seguito il video