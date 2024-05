Teremoto ai Campi Flegrei, in un supermercato si ribaltano gli scaffali

Il terremoto di magnitudo 4,4 di stasera è stato molto pesane. Ne è un esempio il ribaltamento di diversi scaffali in un supermercato di Pozzuoli

La scossa di terremoto di magnitudo 4,4 che questa sera ha colpito i Campi Flegrei è stata vissuta con molta paura e preoccupazione dalla popolazione. Essendosi verificata con una profondità di un solo chilometro, la scossa è stata avvertita in maniera pesante e non solo nella zona flegrea, ma anche a Napoli città e in alcune province. Ne è un esempio il ribaltamento di diversi scaffali in un supermercato di Pozzuoli. Di seguito il video