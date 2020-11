FOTO - Coronavirus, proteste a Napoli contro l'istituzione della zona rossa

Primi accenni di protesta all'esterno della sede della Regione Campania a Napoli. Una manciata di commercianti si sono riuniti, armati di megafono per richiamarne altri, per opporsi alla zona rossa che prevede la chiusura dei loro negozi. "Chiediamo la soppressione delle tasse e dei ristori per noi commercianti", la richiesta del settore.

