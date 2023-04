FOTO - 'M'illumino d'azzurro', partita l'iniziativa del sindaco per festeggiare i successi del Napoli

"I primi monumenti ad illuminarsi d'azzurro sono stati la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la facciata di Castel dell'Ovo".

Ha preso il via ieri sera l'iniziativa voluta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi 'M'illumino d'azzurro' per sensibilizzare i cittadini "a godere dei festeggiamenti per i successi del Calcio Napoli in modo sano e suggestivo.", con l'appello a non imbrattare i monumenti pubblici della città. I primi monumenti ad illuminarsi d'azzurro sono stati la Fontana del Nettuno in piazza Municipio e la facciata di Castel dell'Ovo. Nelle prossime settimane si proseguirà con altri monumenti anche in collaborazione con altre istituzioni ed alcune strutture alberghiere che aderiscono all'iniziativa. Di seguito le immagini pubblicate dal Comune di Napoli sui Twitter.