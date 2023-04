FOTOGALLERY - Prosegue 'M'illumino d'azzurro': luci a Piazza Plebiscito

Prosegue l'iniziativa 'M'illumino d'azzurro' voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici.

Prosegue l'iniziativa 'M'illumino d'azzurro' voluta dal Sindaco Gaetano Manfredi per sensibilizzare la cittadinanza a non imbrattare i monumenti pubblici nell'ambito dei festeggiamenti per il Calcio Napoli. È il Colonnato di Piazza Plebiscito, ad essere illuminato d'azzurro questa sera dopo che, nei giorni scorsi, con la Fontana del Nettuno in piazza Municipio, il Castel dell'Ovo e la sede della Marina Militare in via Acton aveva preso il via la suggestiva campagna. Si proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori siti e monumenti, anche in collaborazione con altre istituzioni e strutture alberghiere che intendono aderire all'iniziativa. A comunicarlo è il Comune di Napoli, che posta sui social le foto di Piazza Plebiscito.