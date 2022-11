Frana a Sorrento, strada chiusa: non si registrano feriti

Dopo Ischia, il maltempo continua a fare danni in Campania.

Dopo Ischia, il maltempo continua a fare danni in Campania. In Costiera amalfitana alberi hanno interrotto la strada da Amalfi a Cetara, nel Cilento strade crollate per quanto riguarda la provincia di Salerno. Diverse emergenze anche in Penisola sorrentina: a Sorrento, via Nastro Azzurro è stata chiusa per una frana.