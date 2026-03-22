Giornata FAI, boom Maradona! E' stato il luogo più visitato d'Italia!

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Grande entusiasmo a Napoli per le Giornate FAI di Primavera, promosse dal Fondo per l'Ambiente Italiano, che anche quest’anno hanno registrato numeri straordinari in tutta Italia. Tra i luoghi più visitati spicca lo Stadio Diego Armando Maradona, che ha conquistato il primo posto assoluto attirando oltre 10mila visitatori, affascinati dalla possibilità di scoprire da vicino uno dei simboli sportivi e culturali della città.

Un evento nazionale da record

La 34ª edizione delle Giornate FAI di Primavera ha coinvolto circa 540mila persone, con 780 luoghi aperti in 400 città italiane. Sul podio, dopo lo stadio napoletano, si classificano la Corte Suprema di Cassazione presso il Palazzo di Giustizia e il Palazzo della Cancelleria. In tutta la Penisola si sono registrate lunghe ma ordinate file, segno di un interesse sempre più vivo per il patrimonio artistico e culturale italiano, capace di sorprendere e coinvolgere cittadini e turisti.