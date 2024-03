Grazie a "Mare Fuori" aumentano richieste immobiliari nei quartieri del set

Dal Vomero a Bagnoli passando per Foria, Pozzuoli e Fuorigrotta, fino al lungomare di Mergellina.Il successo di Mare Fuori rafforza l'interesse per Napoli

Le agenzie Tempocasa della città hanno notato una leggera tendenza al rialzo nella domanda, pari al +3%, alimentata dal desiderio di vivere la scena da parte dei telespettatori, catturati dai suggestivi panorami urbani e costieri del capoluogo partenopeo.