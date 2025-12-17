Radio TN Riapre la Sala degli Specchi, De Giovanni: "È un tempio. Data importante per la città"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore e drammaturgo napoletano, è stato intercettato dai microfoni della nostra Radio TuttoNapoli durante l'inaugurazione della Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus che vi abbiamo mostrato in diretta: "Questa è una data importantissima per la città, perché riacquisire dopo tanti decenni una parte così importante della città è una cosa fondamentale per tutti. Questo è un tempio, un tempio culturale, un tempio laico. Qui sono nate canzoni, sono state scritte poesie, qua sono state versate lacrime. Questo è stato un luogo della resistenza anti-fascista e non possiamo dimenticarcelo. Quindi è bellissimo che oggi questa città, nel momento di una fondamentale rinascita, riacquisisca questo spazio. Non c'è libro in cui io non lo metta il Gambrinus, continuerò a farlo perché è un modo di rappresentare la città".

