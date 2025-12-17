Radio TN Riapre la Sala degli Specchi del Gambrinus: le parole del Sindaco Manfredi

Quella di oggi è stata una giornata importante per la città di Napoli: dopo due anni di lavori è stata inaugurata la Sala degli Specchi del Gambrinus, che riporta il Gran Caffè alla sua struttura originale restituendogli un luogo centrale della vita culturale. All'evento ha preso parte anche il Sindaco Gaetano Manfredi che ha parlato ai media presenti, di seguito le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di Radio TuttoNapoli:

"Questi sono dei locali della Città Metropolitana che erano stati destinati a un uso improprio per tanti anni, poi li abbiamo recuperati nella disponibilità come Città Metropolitana appena mi sono insediato. Poi, è un’evidenza pubblica, li abbiamo attribuiti al Gambrinus in maniera tale da costituire il corpo unitario del Caffè originario. I lavori di restauro hanno mostrato che nascosti dietro c’erano degli antichi dipinto e i vecchi stucchi: è stato fatto un restauro filologico davvero straordinario e di questo ringrazio la proprietà del Gambrinus. Viene restituito alla città uno spazio di grandissimo valore, un altro piccolo mattone per la riconquista e per la memoria della città”.