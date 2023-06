Canale 8 - L'euforia Scudetto costa cara ai napoletani: multe per 106mila euro sulla Tangenziale

Ammonta a 106.122 euro il totale delle sanzioni emesse al termine dei controlli della Polizia Stradale lungo la Tangenziale di Napoli in occasione degli incontri decisivi per lo scudetto degli azzurri e durante i cortei improvvisati dei tifosi per accompagnare il bus dei giocatori: gli agenti hanno monitorato i passaggi, accertando 255 violazioni al Codice della Strada. A riportarlo è Canale 8.