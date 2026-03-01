Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026: arrivano i complimenti di Manfredi e del Comune
Sal Da Vinci è il trionfatore del Festival di Sanremo. Arrivano anche i complimenti da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Napoli vince quando il talento incontra il cuore! In questo Sal Da Vinci è un esempio da seguire: la passione sentimentale della nostra città insieme ad una grande preparazione tecnica. Quando abbiamo festeggiato i suoi 40 anni di carriera in piazza Plebiscito ho visto un uomo dai valori veri. La vittoria a Sanremo è il riconoscimento di un percorso di arte, identità e amore per le proprie radici".
Sal Da Vinci conquista Sanremo: i complimenti del Comune
Manfredi chiude così il suo posto: "A nome mio e della città, dico a Sal: sei stato grande, hai fatto emozionare milioni di persone e ti festeggeremo prima possibile in Comune. E siamo poi orgogliosi del nostro Stefano De Martino prossimo conduttore del Festival. Napoli sempre più città della musica!
