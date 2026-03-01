Sal Da Vinci dedica il trionfo a Geolier: "Condivido il premio con lui"

Trionfo partenopeo al Festival di Sanremo 2026: a conquistare la 76ª edizione è Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì!”. Per il cantante napoletano si tratta di un successo storico, che lo consacra definitivamente tra i protagonisti della musica italiana contemporanea.

Alle sue spalle si è classificato Sayf con il brano “Tu mi piaci tanto”, mentre al terzo posto ha chiuso Ditonellapiaga, confermando un podio variegato e ricco di personalità. L’edizione 2026 del Festival si chiude così nel segno dell’emozione e della tradizione melodica, con un vincitore capace di unire radici napoletane e grande presa popolare.

Sal Da Vinci ha voluto dedicare il premio anche a Geolier, secondo classificato nel 2024. Questo il suo intervento in conferenza stampa: "Prima di entrare in sala mi ha videochiamato Geolier. Vorrei condividere con lui questo premio, era rimasta incompiuta la sua opera a Sanremo qualche anno fa. Condivido con lui questo premio".