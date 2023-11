"La Noche De Diego", l'evento si conclude con una donazione alla fondazione Santobono Pausilipon

Grande successo ieri per “La Noche de Diego” per ricordare Diego nel giorno del suo compleanno.

Grande successo ieri per “La Noche de Diego” per ricordare Diego nel giorno del suo compleanno, sarebbero state 63 candeline. Una festa in gran stile sulla terrazza Rame’ del Gold Tower Hotel evento organizzato con maestria dalla B&G Art Event Communication della giornalista Barbara Carere, con la supervisione del amico fraterno e manager Stefano Ceci che da perfetto padrone di casa ha accolto più di duecento invitati tra ex calciatori, attori cantanti, addetti ai lavori e imprenditori tra cui spiccano i nomi degli ex compagni di squadra di Diego come lo storico capitano Bruscolotti, Giovanni Francini e Nando De Napoli, il direttore Gigi Pavarese, Antonio Carannante, l ‘ex capitano del Napoli più attuale Paolo Cannavaro, Il cantante Ciccio Merolla che ha regalato al pubblico l’esibizione della sua “malatia “ , Valerio Jovine che ha aperto l’evento con la sua canzone “O’ reggae’ Maradona”

l’attore Pasquale Palma che ha fatto sorridere il pubblico con un suo monologo sul “Pibe de oro” , Desideri, Ciro Giustiniani, Enzo Paudice, Mauro Nardi, Ludo Brusco dei mister Hyde, Anna Capasso, Patrizio Rispo attore fi un posto al sole, il cantante Lello D’Onofrio , i giornalisti Antonio Giordano, Gianfranco Coppola, Francesco De Luca, Salvatore Biazzo, carlo Alvino, Francesco Molaro, Dario Sarnataro, Francesca Silvestre, il produttore di mattina live Gennaro Coppola e la presentatrice Diletta Acanfora, gli imprenditori Gianfranco Santero per le bollicine Santero, Marco Simonetti caffe’ Toraldo Luca Russo per cioccolateria Di Costa, e ancora il direttore Prince Football Managemant Alberto Zasso. I Desideri, Ciro Giustiniani, Enzo Paudice, Mauro Nardi e Ludo Bruscò dei mister Hyde.

Molto significato ed emozionante il momento dedicato alla fondazione Santobono Pausilipon con la presenza della direttrice Flavia Matrisciano alla quale il collezionista Cammarota e Stefano Ceci hanno donato rispettivamente una maglia numero 10 della stagione 1989/90 dove il Napoli ha vinto il secondo scudetto, e il piede di Diego, il ricavato della donazione per aggiudicarsi i cimeli è stato complessivamente 12.000, 00 euro con grande gioia per la direttrice e il presidente della fondazione presenti.

La festa è’ terminata con il classico taglio della torta della pasticceria Coumayer, tante bollicine Santero che per l’occasione ha creato un’edizione limitata dedicata a Maradona e Stefano Ceci e Barbara Carere hanno dato appuntamento alla prossima edizione, la terza, de la Noche de Diego.