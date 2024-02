Lungomare di Napoli, partono i lavori: dureranno 6 mesi, prevista anche ripavimentazione

Il progetto da oltre 13 milioni di euro prevede il rifacimento della strada da piazza Vittoria al Molosiglio

Il Lungomare di Napoli di via Partenope e via Nazario Sauro si prepara a cambiare volto. Sarà ripavimentato - da Piazza Vittoria a Via Acton - e una delle ipotesi sul campo e quella dei cubetti di porfido. Secondo quanto riferito da Fanpage.it, tra le altre ipotesi in campo c'è quella della pietra lavica etnea, già presente su via Toledo, ma nel caso del Lungomare sarebbe più spessa (circa 10 centimetri), per evitare dissesti da infiltrazioni d'acqua.

Il progetto da oltre 13 milioni di euro prevede il rifacimento della strada da piazza Vittoria al Molosiglio, con l'allargamento dei marciapiedi lato hotel e ristoranti, due corsie per le auto e la pista ciclabile. Il cantiere è stato installato lo scorso luglio, mentre il Comune ha annunciato l'avvio dei lavori per il rifacimento del collettore fognario questa settimana. Dureranno 6 mesi. Solo dopo si metterà mano al rifacimento della pavimentazione e al decoro urbano. I lavori saranno a step, con cantieri ogni 200 metri, e ci sarà una corsia libera per le auto. Per tutto il periodo dei lavori sarà sospesa la pista ciclabile da piazza Vittoria a via Acton. Si lavorerà di giorno, senza interruzione del traffico. Saranno sospese le strisce blu. I camion entreranno da un corridoio da piazza Vittoria, nella zona di via Partenope attualmente pedonalizzata, ma solo di mattina, per essere meno impattanti sul turismo.