Lutto nel mondo della musica: è morto il maestro napoletano Beppe Vessicchio

Si è spento oggi a Roma, all'età di 69 anni, il celebre maestro Beppe Vessicchio, figura iconica della musica e della televisione italiana. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Camillo, dove era stato ricoverato a seguito di un'improvvisa complicazione. Nato a Napoli nel 1969, Vessicchio era molto più di un direttore d'orchestra: compositore, arrangiatore e volto televisivo amato da tutti. Per anni è stato la colonna sonora e il volto più riconoscibile del Festival di Sanremo, capace di unire un'altissima competenza musicale a una popolarità trasversale.

La sua presenza carismatica era consolidata anche grazie al ruolo di insegnante nel talent show Amici di Maria De Filippi. L'Italia piange la scomparsa di un artista che ha lasciato un segno indelebile, rappresentando un pezzo importante della cultura popolare del Paese. Le condoglianze vanno alla famiglia e a tutti coloro che lo hanno amato.