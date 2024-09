Video Maltempo, danni a Napoli: cede il manto stradale al Vomero

Maltempo a Napoli e in tutta la Campania. Oggi pomeriggio un forte nubifragio si è abbattuto sul capoluogo partenopeo, proseguendo fino in tarda serata, e già si contano i danni.

Strade allagate e disagi alla circolazione, ma non solo: al Vomero, il manto stradale di via Pietro Castellino si è spaccato, costringendo le forze dell'ordine a chiudere il tratto e mettere in sicurezza la zona. Di seguito le immagini pubblicate sui social dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.