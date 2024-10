Napoli Basket, ufficializzato un rinforzo: ecco Erick Green



La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo annuale con l’atleta statunitense Erick Green. La guardia di 191 cm, è nata a Inglewood, in California, il 9 Maggio 1991.

Green ha giocato in Italia a Siena nella stagione 2013/14, ed è stata la sua prima stagione da professionista dopo aver giocato per quattro anni con i Virginia Tech Hokies. L’anno successivo la sua prima esperienza in NBA a Denver, poi gioca nel 2016 con gli Utah Jazz. Torna in Europa e fino al 2019 gioca in Grecia, Spagna e Turchia con le maglie di Olympiacos, Valencia e Fenerbahce. Successivamente si trasferisce in Cina, e nel 2020 torna in Europa per giocare con il Siviglia, ed i turchi del Bahçeşehir. Il suo ritorno in Italia avviene con Treviso nell’aprile del 2022. Nella sua seconda avventura italiana, realizza 14 punti di media a partita con 2.7 assist e 2.0 rimbalzi. Le ultime due stagioni, invece, le ha trascorse tra Hapoel Holon e Buducnost Voli nel 2022/23 e Unics Kazan nel 2023/24 con numeri da 13.2 punti a partita in VTB League.

Queste le prime Dichiarazione di Erick Green: “Non vedo l’ora di arrivare a Napoli. Sono davvero felice di far parte di questa società. Voglio portare la mia esperienza, ed il mio duro impegno alla squadra per aiutarla a tornare a vincere.”