Napoli-Bologna, la nota della Polizia: 77 verbali, 42 veicoli prelevati e 7 abusivi sanzionati

La Polizia Locale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli – Bologna tenutosi allo Stadio Diego Armando Maradona, ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo stadio al fine di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli agenti della Municipale hanno elevato 77 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevando coattivamente 42 veicoli di cui 14 motoveicoli per sosta irregolare.

Gli agenti sono stati impegnati anche in attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi che operano illecitamente nella zona, soprattutto in occasione di eventi come la partita di calcio: sono stati individuati, sanzionati ed allontanati 7 parcheggiatori abusivi, di cui 1 denunciato e verbalizzato con ordine di allontanamento. Inoltre, sono stati effettuati 13 controlli ad esercizi di vicinato e foodtrack.

Controlli di natura amministrativa sono stati svolti anche nella zona collinare della città, al Vomero, dove sono stati sanzionati i gestori di vari locali della zona per difformità ed eccedenza di occupazione di suolo e per fioriere non autorizzate, violazioni riguardo l’impatto acustico e mancata raccolta differenziata.