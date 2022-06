Napoli, numeri da record a maggio nel Turismo: superate Roma e Firenze

e. Il sindaco Manfredi deve fare i conti con i problemi dei ritardi all'aeroporto di Capodichino con decine di partenze cancellate

Numeri da record a maggio per il turismo a Napoli, risultata in Italia al primo posto per tasso di occupazione alberghiera. Lo scrive l'edizione online di Repubblica, che sottolinea come Partenope abbia superato Roma e Firenze col 91% di occupazione. Il sindaco Manfredi deve fare i conti con i problemi dei ritardi all'aeroporto di Capodichino con decine di partenze cancellate per lo stato di agitazione del personale delle compagnie, e promette : "Ora servizi migliori".