Napoli-Parma, brutta sorpresa dopo il match: 80 veicoli sequestrati

Questa la notizia diffusa dal portale NapoliToday, che fa il resoconto dei provvedimenti presi dalla Polizia Municipale

Brutta sorpresa per diversi automobilisti dopo il match di campionato Napoli-Parma: 80 veicoli sequestrati. Questa la notizia diffusa dal portale NapoliToday, che fa il resoconto dei provvedimenti presi dalla Polizia Municipale nella notte della sfida giocata all'impianto di Fuorigrotta nella serata di sabato.

In occasione dei controlli della polizia locale nell'area dello stadio Maradona durante la partita Napoli Parma sono stati contestati 110 verbali per infrazione al al codice della strada, per mancata copertura assicurativa (sequestrati 2 veicoli e 7 motoveicoli), mancata revisione e sosta vietata, inoltre sono stati prelevati 80 veicoli, di cui 50 motoveicoli in divieto di sosta.