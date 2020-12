Natale blindato, il Ministro Speranza conferma: "Non possiamo permetterci spostamenti"

"Le misure sono queste e le confermiamo e le norme restano queste". Così il ministro della Salute Roberto Speranza sulle chiusure che investiranno il periodo natalizio: "In questa fase non possiamo permetterci spostamenti che non siano indispensabili e il messaggio del Governo vuole essere questo: nei giorni più caldi, dove c'è più rischio che salga la mobilità, chiediamo un sacrificio alle persone".