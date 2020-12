Nuovo Dpcm Conte, per Natale si teme la grande fuga verso Sud: treni già esauriti il 20

Così come era accaduto lo scorso marzo, anche per le feste di Natale si teme un grande esodo da Nord verso Sud per aggirare i provvedimenti di contenimento del Coronavirus previsti nel nuovo Dpcm. Lo scrive il Corriere dello Sport, che ricorda come dal 21 dicembre non ci si potrà spostare da una regione all’altra.

"Il pericolo è che si crei una sorta di fuga di massa entro il 20 a mezzanotte. Ieri, quando si sono diffuse le prime notizie sul nuovo dpcm, si è registrato un considerevole aumento delle prenotazioni dei treni nei giorni dal 18 al 20, facendo registrare in alcuni casi il tutto esaurito".