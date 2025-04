Pasqua a Napoli, attesi un milione di turisti: al via piano d'accoglienza del Comune

Attesi già in questo weekend a Napoli, per le festività pasquali, più di trecentomila turisti. Per l'occasione è previsto un rafforzamento dei servizi di pulizia delle strade e delle corse dei mezzi pubblici. Tanti europei ma anche molti sudamericani sono già in città, secondi i dati forniti dal Comune sono previsti un milione di persone.

Di seguito la nota ufficiale del Comune di Napoli: "In occasione delle Feste di Pasqua, dei ponti del 25 aprile e del 1°maggio e alla notevole affluenza di visitatori prevista in città (l'Osservatorio turistico cittadino stima l'arrivo di 1 milione di turisti), la task force interassessorile del Comune di Napoli si è riunita per predisporre il potenziamento di alcuni dei principali servizi destinati a migliorare l'accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città fino al 4 maggio.

La nuova minicar dell'accoglienza è pronta a diventare un punto di riferimento per chi visita Napoli. Si tratta di un infopoint mobile che si muove tra il centro storico, le piazze principali e il lungomare, offrendo assistenza, materiali informativi, suggerimenti e un sorriso a chi arriva in città.

L'idea nasce dalla volontà dell'Assessorato al Turismo di portare l'informazione turistica là dove c'è più bisogno, rendendola accessibile, dinamica e vicina alle persone.

In questa piccola vettura, riconoscibile per la sua grafica accattivante ei colori del brand “Vedi Napoli e poi torni”, formato personale, pronto a rispondere in più lingue, segnalerà eventi, trasporti, attrazioni, percorsi culturali e consigli su come vivere la città in modo autentico.

Dall'11 aprile al 4 maggio, la stazione mobile si muoverà tra il centro e il lungomare lungo quattro direttrici: da piazza del Plebiscito verso Piazza dei Martiri, passando da via Chiaia; da Piazza Vittoria al Circolo Canottieri, passando dal Lungomare Caracciolo; da piazza Dante a Piazza del Plebiscito, passando da via Toledo; da via Duomo a San Gregorio Armeno, passando da Via dei Tribunali.

La minicar integra il servizio dei 4 Infopoint in legno dislocati presso il Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console) che resteranno operativi come di consueto tutti i giorni, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con personale in grado di fornire indicazioni e materiali sulle principali rassegne in corso e luoghi da visitare a Napoli".