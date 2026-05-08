Cominciato il Giro d'Italia 2026: ecco quando farà tappa a Napoli

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E' cominciato oggi il Giro d'Italia 2026, con la prima tappa in Bulgaria. Alla sesta, invece, toccherà a Napoli. La città si prepara ad accogliere ancora una volta il grande ciclismo internazionale. Il 14 maggio 2026 andrà infatti in scena la sesta tappa della 109ª edizione del Giro d'Italia 2026, con il percorso che collegherà Paestum a Napoli. Per il quinto anno consecutivo il capoluogo campano sarà protagonista della corsa rosa, in una tappa da 141 chilometri che unirà sport, storia e valorizzazione del territorio. Il traguardo finale sarà allestito nella suggestiva Piazza del Plebiscito, davanti alla Basilica di San Francesco di Paola. La copertura televisiva dell’evento raggiungerà circa 700 milioni di spettatori in oltre 200 Paesi, offrendo una vetrina mondiale all’intera area metropolitana.

Il percorso del Giro d'Italia

Il percorso attraverserà numerosi comuni del Napoletano: da Palma Campania fino a Nola, passando per il Nolano e diversi centri dell’hinterland come Afragola, Casoria, Cercola e Volla. L’ingresso a Napoli avverrà da San Pietro a Patierno, con passaggio su via Marina, davanti al Maschio Angioino, prima della conclusione nel cuore della città. Una tappa pensata non solo per la corsa, ma anche per mostrare al mondo le eccellenze storiche e culturali del territorio campano.