Papa Leone a Napoli: "Qui per godere del calore della città!". Poi l'omaggio a San Gennaro

vedi letture

Grande entusiasmo a Napoli per la visita di Papa Leone XIV, arrivato nel pomeriggio in città prima del passaggio tra il Duomo e Piazza del Plebiscito.

Grande entusiasmo a Napoli per la visita di Papa Leone XIV, arrivato nel pomeriggio in città prima del passaggio tra il Duomo e Piazza del Plebiscito. Sul sagrato della Cattedrale il Pontefice ha salutato i fedeli con parole cariche di affetto: “Ciao Napoli! Sono venuto qui per godere del calore di questa città”. Poi l’invito alla preghiera: “Pregheremo assieme perché la benedizione di Dio ricada su tutti voi”.

L'omaggio a San Gennaro

Papa Leone ha quindi reso omaggio a San Gennaro, fermandosi in preghiera nella cappella dedicata al patrono della città tra i cori di “Viva il Papa” dei presenti. Durante la celebrazione, il cardinale Domenico Battaglia ha definito Napoli “una città che conosce la festa anche dentro le tempeste”, parlando di una Chiesa “in cammino” capace di custodire la luce e la speranza del popolo napoletano.