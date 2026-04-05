Pasqua sold-out a Napoli! Boom di presenze con 400mila turisti in città
Tra i Decumani il flusso è continuo tra fast food, vicoli pieni e attrazioni culturali.
Pasqua sold-out a Napoli. Turisti e cittadini premiano il capoluogo partenopeo e il colpo d'occhio dai musei al lungomare è eloquente. Tra i Decumani il flusso è continuo tra fast food, vicoli pieni e attrazioni culturali. Vista la bella giornata e la Primavera ormai sbocciata, qualcuno azzarda un mezzo bagno a mare.
I numeri
Sono circa 600mila i visitatori arrivati in Campania nel weekend di Pasqua, 400mila solo a Napoli. La crescita del turismo consolida ormai un dato strutturale, anche per via del contesto internazionale e le incertezze sull'energia. Secondo le stime di Confesercenti, il mese di aprile potrebbe chiudersi con circa 2 milioni di presenze, con permanenze media tra le due e le tre notti.
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Copertina Gli auguri di ADL: "Buona Pasqua al Napoli! Ai tifosi assicuro una gestione virtuosa" di Davide Baratto
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