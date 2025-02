Rocco Hunt sul caso Roccaraso al DopoFestival: "Non mi ha fatto ridere! I napoletani grandi viaggiatori"

vedi letture

Il rapper Rocco Hunt sul palco dell’Ariston all’indomani della finale di Sanremo, ospite di 'Domenica Inì, è tornato sul caso della canzone cantata al 'DopoFestival' di Alessandro Cattelan che faceva ironia sull’overtourism dei napoletani a Roccaraso. “Da salernitano amante di Napoli, non ho capito cosa stava succedendo. A me non ha fatto ridere.

Soprattutto i napoletani sono un popolo che sa sciare benissimo e soprattutto non sono obbligati a fare vacanze di mare. I napoletani sono un popolo di grande cultura, di grandi viaggiatori che viaggiano per tutto il mondo. Quindi questi luoghi comuni, da campano e salernitano, a me non hanno fatto ridere. Non ce l'ho con Alessandro o con il programma, però devo dire che quella canzone a me non ha fatto ridere!”.