Sal Da Vinci annulla festa a Napoli: è il giorno dei funerali del piccolo Domenico

Sal Da Vinci, cantautore napoletano vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per sempre sì, ha scelto il rispetto peri l dolore del piccolo Domenico. Mercoledì 4 marzo l’artista aveva programmato di celebrare il successo insieme alla sua città, Napoli. Nella stessa giornata, però, sono stati fissati anche i funerali del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi morto all’ospedale Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore rivelatosi fatale.

L’ultimo saluto al piccolo si terrà alle 15 nel Duomo di Nola.

Le esequie saranno celebrate dal cardinale Domenico Battaglia e vedranno anche la presenza della premier Giorgia Meloni. Una coincidenza che ha spinto il cantautore a rinviare l’evento celebrativo previsto in città per festeggiare la recente vittoria. Il bambino prima di tutto La conferma del gesto è arrivata attraverso i canali social del deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha reso pubblico uno scambio di messaggi con un cittadino preoccupato per la sovrapposizione tra la festa e le esequie.