Sal Da Vinci, Ramazzotti: "Pezzo non è male, ma c'è musica di maggior spessore"

vedi letture

Eros Ramazzotti ha parlato al 'Corriere della Sera'. Si è raccontato, il cantante romano, ospite anche a Sanremo. E ha parlato anche della vittoria all'Ariston di Sal Da Vinci. Questo il suo commento sul brano che verrà suonato questa sera al Maradona:

"Il pezzo di Sal da Vinci, lo conosco da quando l’ho invitato in Nazionale cantanti a fine anni 90, non è male, ma l’ho capito in questi giorni ascoltando sui social delle cover in varie lingue e con stili diversi: la sua versione ha un arrangiamento retro, vintage, che non rappresenta il panorama italiano di oggi: c’è musica di spessore maggiore. Credo che Sayf farà bene. Mi piace anche Serena Brancale con cui qualche anno fa ho registrato un duetto ancora inedito. E Marco Masini è sempre un gran cantante: ha fatto tanto per Fedez".