Video Follia al Vomero! Donna accoltellata in bus senza motivo: le immagini shock virali sui social

Momenti di grande paura si sono vissuti questa sera nel quartiere Vomero di Napoli, quando una donna di 32 anni è stata accoltellata a bordo di un autobus dell’ANM, linea C32, mentre il mezzo percorreva via Simone Martini. La vittima è stata colpita al volto e alle braccia, ma è rimasta cosciente ed è stata trasportata all’Ospedale Cardarelli, dove non sarebbe in pericolo di vita. Prima dell’arrivo dei soccorsi, alcuni passeggeri hanno tentato di intervenire e hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Arresto dell’aggressore e indagini in corso

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno fermato e arrestato l’aggressore, un uomo di 39 anni residente a Pianura, che non conosceva la vittima e avrebbe agito senza apparente motivo. L’uomo, mentre veniva condotto verso la gazzella, ha rischiato di essere linciato dalla folla, infuriata per l’accaduto. Le immagini shock (persino dei momenti dell'accoltellamento) sono diventate immediatamente virali sui social. Sono in corso accertamenti da parte delle autorità per chiarire le dinamiche dell’aggressione.