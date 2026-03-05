Manfredi replica a Cazzullo: "Come dice lui, prendiamola come una provocazione alla Zalone"

Le polemiche seguite alle dichiarazioni del giornalista Aldo Cazzullo sulla canzone di Sal Da Vinci, vincitrice del Festival di Sanremo, hanno spinto il sindaco di Napoli a intervenire pubblicamente. Interpellato dall’ANSA, Gaetano Manfredi ha commentato così la vicenda, anche dopo la rettifica dello stesso Cazzullo: “Per come erano state formulate, le parole di Cazzullo erano chiaramente inopportune. Ogni giudizio artistico è personale e legittimo, ma l’associazione a stereotipi della città non può essere valutata positivamente”.

Manfredi stempera la tensione

Il primo cittadino ha poi invitato a ridimensionare la polemica, richiamando le successive precisazioni del giornalista: “Mi affido alle parole dello stesso Cazzullo, che ha spiegato come la sua fosse una provocazione alla Checco Zalone. La prendiamo dunque per quella che era”.