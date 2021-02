San Valentino, assembramenti sul lungomare e traffico in tilt in centro

Folla sul lungomare di Napoli, traffico paralizzato e ristoranti sold out, tutto come se il Covid non esistesse, questo l'effetto San Valentino in città. Come riporta l'edizione online de La Repubblica, stamattina in tantissimi, soprattutto coppie di giovani, si sono riversati sul lungomare per passeggiare, nonostante il vento gelido: molti indossavano correttamente la mascherina, molti no. I ristoranti hanno registrato il tutto esaurito, mentre a ora di pranzo un enorme ingorgo ha paralizzato il centro. Sold out anche al Vomero nei bar frequentati per la colazione e l'aperitivo, nell'isola pedonale di via Scarlatti invece bambini mascherati hanno festeggiato in anticipo il Carnevale.