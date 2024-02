Saviano: "Napoletano lingua universale! Geolier aveva voti da tutta Italia perché Napoli è inclusione"

Roberto Saviano, giornalista, ha commentato attraverso un video sul suo profilo Instagram il risultato di Geolier a Sanremo, approfondendo la questione del brano in lingua napoletana

Roberto Saviano, giornalista, ha commentato attraverso un video sul suo profilo Instagram il risultato di Geolier a Sanremo, approfondendo la questione del brano in lingua napoletana: "Aldilà delle polemiche e dei fischi, che fanno parte dell'arena artistica e di Sanremo, va raccontato ciò che è avvenuto, che è un qualcosa di unico e particolare.

Un artista che canta il suo brano in napoletano, con il regolamento che ha dovuto dargli una deroga, attira una massa di voti da tutta Italia. Non solo da Napoli. È questo il tema: il napoletano diventa una lingua universale. Su Spotify la prima città di ascolto di Geolier è Milano, Napoli è solo la terza. Il napoletano diventa la lingua dell'hip-hop perché è una lingua autentica. Il dialetto raccoglie in sè uno slang e un'emozione molto più veri della lingua che ascolti al telegiornale o nei tribunali.

Il napoletano spesso è la lingua della trap e dell'hip-hop. È questa la magia della lingua napoletana: puoi anche non capirla, ma non ti respinge. Ti senti comodo ed è questa la magia di Napoli. In un mondo dove tutto è sempre selezione e respingimento, Napoli accoglie. Vuoi essere napoletano? Lo sei già nello stesso momento in cui desideri di esserlo. E desideri esserlo perché quella città di abisso e meraviglia ti fa sentire nel profondo la tua vita. Vuoi sentirti come il napoletano e come Napoli. Questa è la magia.

Chi ha cercato di vedere nel successo di Geolier o il complotto, o napoletani che si votano tra di loro, o malavitosi che pagano per farlo votare, non ha visto e non conosce il fenomeno. È il fenomeno di un ragazzo che incarna la realtà, è un ragazzo autentico ecco perché viene tanto ascoltato".