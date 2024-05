Terremoto ai Campi Flegrei: scuole chiuse e sospensione servizio ferroviario

Sono arrivate le prime misure di prevenzione degli enti pubblici a seguito delle di scosse di terremoto ai Campi Flegrei

Sono arrivate le prime misure di prevenzione degli enti pubblici a seguito delle di scosse di terremoto ai Campi Flegrei registrate stasera. Il Comune di Napoli ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della nona e decima Municipalità. Ferrovie dello Stato ha deciso di fermare per via precauzionale la linea 2 della metro, Eav sospende anche Cumana e Circumflegrea sospesi per accertamenti.

Per chiarire la situazione è intervenuto il direttore dell'osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito, in quanto gli eventi sismici hanno destato molta paura e preoccupazione alla popolazione. Infatti la scossa di magnitudo 4,4, avendo una profondità di un solo chilometro, è stata avvertita in maniera molto forte anche al di fuori della zona flegrea. Sui social ci sono diversi video che hanno catturato gli effetti causati dal sisma, come in un supermercato a Pozzuoli dove si sono ribaltati degli scaffali e gli oggetti in esso contenuti.