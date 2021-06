UFFICIALE - Campania, il bollettino: 257 nuovi positivi e 20 decessi

Sono 257 i nuovi positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Questi i dati relativi all’andamento della pandemia di Coronavirus in Campania, diramati dall’Unità di Crisi regionale: come detto, i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 257, a fronte di 10.402 tamponi molecolari analizzati. Si registrano anche 20 decessi, mentre sono 782 le persone guarite.

#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

(9 giugno 2021)



Ecco l’aggiornamentohttps://t.co/UrKowIDgAl pic.twitter.com/Q9FkfoV46D — Vincenzo De Luca (@VincenzoDeLuca) June 9, 2021