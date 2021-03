UFFICIALE - Campania, il bollettino: sempre alti i nuovi positivi e preoccupano ricoveri in intensiva

Sono sempre oltre 2mila i nuovi positivi in Campania ma a preoccupare oggi è il nuovo aumento di ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 148. Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 2.843 (di cui 405 casi identificati da test antigenici rapidi)

di cui

Asintomatici: 2.232

Sintomatici: 206

* Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare

Tamponi del giorno: 25.527 (di cui 5.038 antigenici)

Totale positivi: 282.661 (di cui 8.054 antigenici)

Totale tamponi: 3.066.706 (di cui 132.169 antigenici)​

​Deceduti: 24 (*)​

Totale deceduti: 4.451

Guariti: 596

Totale guariti: 190.777

* 17 deceduti nelle ultime 48 ore, 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri​

​Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 148

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.385

** Posti letto Covid e Offerta privata.